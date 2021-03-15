Появились кадры с места смертельной аварии под Рязанью

На 176 километре трассы М-5 26-летний рязанец на Chery A-15 не справившись с управлением и врезался в ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины.

Появились кадры с места смертельной аварии, которая произошла 13 марта в Рыбновском районе.

Примерно в 18:30 на 176 километре трассы М-5 26-летний рязанец на Chery A-15 не справившись с управлением и врезался в ВАЗ-2107 под управлением 49-летнего мужчины.

В результате водитель «семерки» погиб. Водителя иномарки и двоих пассажиров ВАЗ-2107 в возрасте 39- и 40 лет доставили в больницу.