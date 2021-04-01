А что в кино? «Майор Гром: Чумной доктор», «Маша» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский супергеройский фильм «Майор Гром: Чумной доктор» режиссера Олега Трофима основан на серии комиксов издательства Bubble Comics и рассказывает про Игоря Грома — суперполицейского, который сталкивается с неожиданным противником.

Еще одна российская новинка — драма «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой с Анной Чиповской в главной роли. Картина рассказывает о девочке Маше, которая выросла в суровые 90-е, и теперь прошлое пытается настигнуть ее.

Триллер «После Чернобыля» рассказывает о путешествии американских туристов по Восточной Европе и встрече их с призраками Припяти.

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