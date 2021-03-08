Специалист рассказал, какие слова нельзя искать в интернете

Специалист рассказал, какие слова нельзя искать в интернете. Большинство запретов широко известны. К ним относятся поиск в интернете наркотических средств, детской порнографии, запросы по террористической и преступной деятельности.

Специалист рассказал, какие слова нельзя искать в интернете. Об этом пишет агентство «Прайм».

Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов отмечает, что большинство запретов широко известны. К ним относятся поиск в интернете наркотических средств, детской порнографии, запросы по террористической и преступной деятельности.

«Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс. Вопрос будет лежать в плоскости намерений пользователя и трактования закона», — отмечает эксперт.

Поиск ссылки на скачивание пиратского фильма формально тоже указывает на нарушение закона. Но количество таких запросов, степень общественного вреда и вероятность последующего правонарушения могут отличаться от случая к случаю.

Мясоедов уточнил, что правоохранительные органы периодически мониторят активность пользователей в интернете и могут использовать историю поисковых запросов для определения преступных намерений.