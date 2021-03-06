В полиции рассказали о задержании пьяных дебоширов в Горроще

В полиции рассказали о задержании пьяных дебоширов в Горроще. Из сотрудников ГИБДД никто не пострадал.

В полиции рассказали о задержании пьяных дебоширов в Горроще.

Инцидент произошел во время оформления сотрудниками ДПС нетрезвого водителя.

«Материалы передали в следственный комитет для проверки и принятия процессуального решения. Из сотрудников ГИБДД никто не пострадал», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как пьяные рязанцы при задержании сопротивляются сотрудникам ГИБДД. Потасовку помогли разнять очевидцы. Инцидент произошел 28 февраля на улице 9-я линия.