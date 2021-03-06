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В соцсетях появилось видео нападения пьяных рязанцев на сотрудников ГИБДД
В соцсетях появилось видео нападения пьяных рязанцев на сотрудников ГИБДД во время задержания. По словам автора публикации, инцидент произошел 28 февраля.

В соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого запечатлено, как пьяные рязанцы при задержании сопротивляются сотрудникам ГИБДД. По словам автора публикации, инцидент произошел 28 февраля на улице 9-я линия.

«Все, кто не испугался и помогал, молодцы! Данные персонажи сидели в кафе, потом им захотелось приключений и они повздорили с директором этого кафе», — сообщил очевидец.

Он добавил, что после, отъехав на 50 метров, выпившие рязанцы въехали в сугроб. Когда вмешались сотрудники ДПС, молодые люди напали на них. Нападавших помогли остановить очевидцы. Момент потасовки запечатлела камера видеорегистратора.

В полиции рассказали об инциденте.