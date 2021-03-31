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Видео: ночью в рязанской девятиэтажке устроили второй поджог
Напомним, этой же ночью пожар тушили в другом подъезде, где подростки детскую коляску.

В ночь на среду, 31 марта, в доме №4 корпус 1 по улице Новоселов устроили второй поджог. Об этом РЗН. инфо рассказал местный житель.

По словам мужчины, все соседи проснулись в 5 часов от сильного запаха. «Выйти было невозможно», — отметил он.

В коридоре сгорела проводка. По предварительной версии, ее подожгли.

Напомним, этой же ночью пожар тушили в другом подъезде, где подростки подожгли детскую коляску.