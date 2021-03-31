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Сорокина отчиталась о ремонте дорог в Рязани перед облдумой
В среду, 31 марта, Елена Сорокина выступила на «правительственном часе» в облдуме. Речь шла о состоянии рязанских дорог. По словам мэра, существует три пути решения дорожного вопроса.

В среду, 31 марта, Елена Сорокина выступила на «правительственном часе» в облдуме. Речь шла о состоянии рязанских дорог. По словам мэра, существует три пути решения дорожного вопроса.

Жесткий контроль за состоянием отремонтированных дорог. На гарантийном обслуживании находится 97 участков. У 34 подрядчиков обнаружены дефекты, к ним направлены претензии, которые они должны устранить до 1 апреля. Ни один из участков не был отремонтирован, исполнители ссылаются на погодные условия. По словам Сорокиной, по ним будут приняты конкретные решения.

Второй путь — ямочный ремонт. С 1 января он проводится литой асфальтобетонной смесью. Общий объем отремонтированных дорог в городе в настоящее время составляет около 9 000 квадратных метров.

Городским дорогам требуется капитальный ремонт. В 2021 году запланированы работы на 13 участках. Также для ремонта трех участков дорог от улицы Коняева до М-5, Войкова переулка и 12-го района поселка Борки дополнительно выделено 27 млн рублей.

Елена Сорокина сообщила, что в Минтранс подана заявка на один млрд рублей, который планируется потратить на ремонт 12 участков дорог.

Также, на «правительственном часе» поднимался вопрос городского освещения. С 2014 года между Дирекцией благоустройства города и ООО «ГПБ-Энергоэффект» был заключен энергосервисный контракт, по которому исполнитель произвел работы по демонтажу прежних светильников и монтажу новых светодиодных светильников.

В связи с неудовлетворительным исполнением работ администрация пыталась неоднократно расторгнуть конракт в судебном порядке, но попытки не увенчались успехом. Контракт на работы завершится 7 мая 2021 года.