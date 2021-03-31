Счетная палата отчиталась о работе в 2020 году перед рязанской облдумой

В среду, 31 марта, на заседании рязанской облдумы депутаты рассмотрели отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты (КСП) региона за 2020 год.

В среду, 31 марта, на заседании рязанской облдумы депутаты рассмотрели отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты (КСП) региона за 2020 год.

Доклад о работе ведомства представил председатель Роман Кузьмичев. Он сообщил, что в прошлом году осуществлено 21 контрольно и экспертно-аналитическое мероприятие, в рамках которых проведено 13 проверок использования бюджетных средств и имущества, четыре проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, две внешние проверки годовых отчетов об исполнении областного бюджета и бюджета ТФОМС. Объектами аудита являлись 49 организаций и учреждений. Общий объем средств, прошедших анализ и оценку, составил 2,6 млрд рублей.

Кроме того, в рамках 12 контрольных мероприятий проведен аудит в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлено 47 фактов незаконного и неэффективного использования средств, недополучения доходов на общую сумму 23 011 млн рублей. Кузьмичев отметил, что значительная часть выявленных нарушений устранена непосредственно в ходе проверок.

Контроль реализации национальных проектов контрольно-счетной палаты осуществлялся в рамках государственных программ. Всего в 2020 году в Рязанской области на реализацию 11 национальных проектов (50 региональных проектов) предусматривалось финансирование в размере 13 488,6 млн рублей. В 2020 году в Рязанской области два национальных проекта: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» и региональные проекты, входящие в них, исполнены на 100 процентов.

Фактическое исполнение по еще девяти региональным проектам составило от 88,6 до 99,8 процентов.

После доклада депутаты задали вопросы. В частности, председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин уточнил результаты экспертизы исполнения двух государственных программ Рязанской области: «Дорожное хозяйство и транспорт» и «Развитие здравоохранения». Он поинтересовался эффективностью расходования бюджетных средств на их реализацию. Как пояснил Роман Кузьмичев, благодаря решениям, принятым облдумой, ведомство имеет возможность проводить не только контрольные, но и экспертно-аналитические мероприятия, что позволяет рассматривать вопрос в комплексе. Он отметил, что консервативные показатели по данным программам практически достигнуты. Однако, например, по показателю «прирост муниципальных дорог, соответствующих нормативам, после проведения их капремонта», отмечено неисполнение.

Также депутаты спрашивали о мерах, предпринимаемых ведомством при обнаружении фактов оплаты по завышенным объемам работ, и возможности привлечения представителей общественности к контрольным мероприятиям, проводимым контрольно-счетной палатой.

По итогам обсуждения отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Рязанской области за 2020 год депутаты приняли к сведению.