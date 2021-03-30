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Рязанка пожаловалась, что ее с двумя детьми высадили из маршрутки
По словам женщины, водитель сделал это «в грубой форме с оскорблениями» из-за того, что не смог списать деньги за проезд с карты.

Рязанка пожаловалась на то, что ее с двумя маленькими детьми высадили из маршрутки. По словам женщины, водитель сделал это «в грубой форме с оскорблениями» из-за того, что не смог списать деньги за проезд с карты.

«Неадекватность некоторых водителей маршруток зашкаливает… Карта не в стоп-листе, баланс положительный», — написала она в соцсети.

Рязанка также добавила, что водитель «категорически отказался» брать наличные с другого пассажира, который собирался заплатить за нее. «Я перевела бы деньги через Сбербанк онлайн», — пояснила женщина.

В другой маршрутке оплата по ее карте прошла без проблем, а позже сумму списали за обе поездки.

«Вчера довелось ехать с этим же товарищем, который слушал музыку через наушники, подключенные к телефону, и просматривал клипы во время поездки», — написала женщина. Номер маршрутки она не уточнила.