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Мэрия начала проверку сообщения рязанки о том, что ее высадили из маршрутки с детьми
Специалисты управления транспорта выяснят обстоятельства случившегося. Заявителя попросили связаться с управлением по телефонам: 29-78-40, 29-78-07.

Мэрия начала проверку сообщения рязанки о том, что ее высадили из маршрутки с детьми. Об этом сообщили в горадминистрации.

Специалисты управления транспорта выяснят обстоятельства случившегося.

«Они свяжутся с перевозчиком для установления личности водителя. Необходимые меры будут приняты», — отметили в горадминистрации.

Заявителя попросили связаться с управлением по телефонам: 29-78-40, 29-78-07.

Напомним, рязанка сообщила, что ее высадили, так как водитель не смог списать деньги за проезд с карты.