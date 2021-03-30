Пустовалова назначили и.о. замглавы мэрии Рязани

На прошлой неделе гордума не пришла к единому решению и голоса за Пустовалова разделились поровну. 20 депутатов поддержали назначение, 2 проголосовали против, 18 — воздержались.

В понедельник, 29 марта, Алексея Пустовалова назначили и.о. замглавы мэрии Рязани. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина.

Она отметила, что на прошлой неделе гордума не пришла к единому решению и голоса за Пустовалова разделились поровну: 20 депутатов поддержали назначение, 2 проголосовали против, 18 — воздержались.

«Звучало мнение о скоропалительном подходе к вынесению вопроса на думу. С большим уважением отношусь ко всем депутатам и их мнению. Депутатский корпус вносит огромный вклад в местное самоуправление, жизнь города. Отчасти соглашусь, что мы поторопились — у Алексея Николаевича не было возможности проявить себя в конкретных делах», — написала Сорокина.

Она заявила, что аппарат администрации «остро нуждается» в руководителе. Мэр отметила, что на время возможных командировок обязанности главы администрации города будут исполнять «более опытные заместители».

«В этой связи считаю правильным дать Алексею Николаевичу шанс проявить себя. Работу с аппаратом он знает не понаслышке. Рос с низших должностей, знает процессы изнутри», — говорится в сообщении.