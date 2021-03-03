Видео: скопинский маньяк дал первое интервью после выхода из тюрьмы

Скопинский маньяк дал первое интервью после выхода из тюрьмы. Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года.

Скопинский маньяк дал первое интервью после выхода из тюрьмы. Видео опубликовал сайт vesti.ru. На вопрос корреспондента почему у него дрожат руки, Мохов ответил, что переживает из-за освобождения. Корреспондент спросил у Мохова, почему тот улыбается, есть повод для радости? На что мужчина ответил утвердительно: «Конечно, на волю выхожу!»

Напомним, Виктор Мохов держал в заточении в бункере в Скопине двух девушек почти четыре года. Одна из них родила от мужчины трех детей. Два раза роды прошли в бункере, третий ребенок родился на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Их нашли в 2004 году — спустя 3 года и 7 месяцев после заточения в бункере.