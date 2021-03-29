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Погиб экс-владелец «М5 Молла»
Петру Келлнеру было 56 лет. Он основатель PPF Group, считался самым богатым человеком в Чехии.

Бывший владелец рязанского «М5 Молла» Петр Келлнер погиб в авиакатастрофе на леднике к востоку от города Анкоридж в штате Аляска. Об этом со ссылкой на Reuters пишет «Коммерсант».

Всего при крушении вертолета погибли пять человек — еще один гражданин Чехии Бенжамен Лароше, два гида и пилот. Шестой пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии.

Причины аварии выясняются, полеты над ледником пока запрещены.

Петру Келлнеру было 56 лет. Он основатель PPF Group, считался самым богатым человеком в Чехии. Forbes оценивает состояние Келлнера в 17,5 млрд долларов. Его компания продала «М5 Молл» в 2018 году.