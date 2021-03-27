В Рязани работы на мосту через Трубеж будут идти круглосуточно

На мосту через Трубеж на улице Каширина мэр Елена Сорокина пообщалась с подрядчиком. Обсудили график работ и планы на следующую неделю, сообщается на странице главы города «ВКонтакте».

В Рязани работы на мосту через Трубеж на улице Каширина будут идти круглосуточно. Мэр Елена Сорокина пообщалась с подрядчиком. Обсудили график работ и планы на следующую неделю, сообщается на странице главы города «ВКонтакте».

«В настоящее время демонтаж конструкций и поддомкрачивание балок идет с опережением. Есть небольшое отставание по вынесению инженерных коммуникаций из зоны строительства, но подрядчик заверил, что до 4 апреля оно будет ликвидировано. На следующей неделе продолжится демонтаж конструкций и работы с инженерными коммуникациями. Кроме того, рабочие приступят к ремонту еще двух опор», — сообщает Сорокина.

По ее словам, подрядчик надеется, что ремонт закончится быстрее, чем запланировано, за счет режима 24/7 — работы планируется вести и в ночное время, при условии, что они не будут мешать жителям близстоящих домов.

Закуплены более современные строительные материалы, у которых технологическое время для набора прочности сокращено — 14 суток вместо 28.

«Продолжим регулярный контроль за реконструкцией моста через реку Трубеж, в том числе и с участием общественности. Напоминаю горожанам, что на мосту установлены камеры, и все желающие в режиме онлайн могут наблюдать за тем, как ведутся работы», — подытожила мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что срок муниципального контракта до 1 ноября 2021 года, но подрядчик обещает закончить все основные работы к 1 сентября.