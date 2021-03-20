В Рязани основные работы по реконструкции моста через Трубеж должны закончить к 1 сентября

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 20 марта, приехала на участок дороги на улице Каширина, где начались работы по реконструкции моста через реку Трубеж. Срок муниципального контракта до 1 ноября 2021 года, но подрядчик обещает закончить все основные работы к 1 сентября.

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 20 марта, приехала на участок дороги на улице Каширина, где начались работы по реконструкции моста через реку Трубеж. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

Она рассказала, что перекрытие движения по одной стороне дороги уже в марте связано не только с аварийным состоянием конструкций, но и с предстоящим паводком.

«Сейчас необходимо провести ряд мероприятий под мостом, пока не поднялся уровень воды в реке Трубеж. Для того, чтобы к началу нового учебного года обеспечить полноценное движение автотранспорта в обе стороны, нужно было приступить к реконструкции именно сейчас, так как комплекс работ предстоит масштабный, его невозможно выполнить за 2-3 месяца. Мы приняли непростое решение — начали ремонт. Результат должен оправдать ожидания горожан», — написала Сорокина.

Глава города пообщалась с подрядчиком и профильными специалистами, посмотрела, что уже сделано. С 17 марта была организована схема движения, установлены соответствующие знаки, произведен демонтаж верхнего слоя дорожного покрытия правой половины моста. В рамках реконструкции среди прочего запланированы ремонт и гидроизоляция существующих опор моста, монтаж барьерного и перильного ограждения, замена покрытия на проезжей части дороги и подходов к мосту. Ремонт будет осуществляется в два этапа: сначала на правой стороне моста, а затем на левой. По окончании работ вместо нынешних двух полос в сторону центра города будет организовано трехполосное движение, чтобы частично разгрузить этот участок. Также будут благоустроены тротуары для пешеходов.

«По итогам сегодняшнего выездного совещания поручила ответственным специалистам продолжать мониторинг транспортных потоков в будние и в выходные дни. При необходимости мы подумаем, как можно оптимизировать движение на этом участке. Этот вопрос — на личном контроле руководства управления транспорта. Срок муниципального контракта до 1 ноября 2021 года, но подрядчик обещает закончить все основные работы к 1 сентября. Мы продолжим регулярно контролировать все этапы реконструкции моста через реку Трубеж, к качеству выполнения работ будут предъявляться самые жесткие требования. Халтуры мы не потерпим», — подытожила Сорокина.

Напомним, со среды, 17 марта, на улице Каширина начали ремонтировать мост через Трубеж. Движение организуют сначала по правой стороне со стороны Борок, через четыре месяца — по левой.