В Рязани основные работы по реконструкции моста через Трубеж должны закончить к 1 сентября

Мэр Рязани Елена Сорокина в субботу, 20 марта, приехала на участок дороги на улице Каширина, где начались работы по реконструкции моста через реку Трубеж. Об этом она
Она рассказала, что перекрытие движения по одной стороне дороги уже в марте связано не только с аварийным состоянием конструкций, но и с предстоящим паводком.
«Сейчас необходимо провести ряд мероприятий под мостом, пока не поднялся уровень воды в реке Трубеж. Для того, чтобы к началу нового учебного года обеспечить полноценное движение автотранспорта в обе стороны, нужно было приступить к реконструкции именно сейчас, так как комплекс работ предстоит масштабный, его невозможно выполнить за 2-3 месяца. Мы приняли непростое решение — начали ремонт. Результат должен оправдать ожидания горожан», — написала Сорокина.
Глава города пообщалась с подрядчиком и профильными специалистами, посмотрела, что уже сделано. С 17 марта была организована схема движения, установлены соответствующие знаки, произведен демонтаж верхнего слоя дорожного покрытия правой половины моста. В рамках реконструкции среди прочего запланированы ремонт и гидроизоляция существующих опор моста, монтаж барьерного и перильного ограждения, замена покрытия на проезжей части дороги и подходов к мосту. Ремонт будет осуществляется в два этапа: сначала на правой стороне моста, а затем на левой. По окончании работ вместо нынешних двух полос в сторону центра города будет организовано трехполосное движение, чтобы частично разгрузить этот участок. Также будут благоустроены тротуары для пешеходов.
«По итогам сегодняшнего выездного совещания поручила ответственным специалистам продолжать мониторинг транспортных потоков в будние и в выходные дни. При необходимости мы подумаем, как можно оптимизировать движение на этом участке. Этот вопрос — на личном контроле руководства управления транспорта. Срок муниципального контракта до 1 ноября 2021 года, но подрядчик обещает закончить все основные работы к 1 сентября. Мы продолжим регулярно контролировать все этапы реконструкции моста через реку Трубеж, к качеству выполнения работ будут предъявляться самые жесткие требования. Халтуры мы не потерпим», — подытожила Сорокина.
Напомним, со среды, 17 марта, на улице Каширина начали ремонтировать мост через Трубеж. Движение организуют сначала по правой стороне со стороны Борок, через четыре месяца — по левой.