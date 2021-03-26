Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанский музыкальный театр подготовил премьеру — мюзикл Владимира Баскина «Здравствуйте, я ваша тетя» по мотивам одного из самых смешных и любимых зрителями комедий мирового репертуара «Тетка Чарлея» английского драматурга Брендона Томаса.

В театре драмы 27 марта состоится Большой театральный капустник. В баре «Две будки в Ирландии» с весенним концертом выступит группа «Баттерфляй».

В кафе-клубе «Старый парк» 28 марта выступит Театр Звука «Efir» — уникальный проект из Таганрога.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».