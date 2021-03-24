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В Рязани подвели итоги конкурса проектных работ «Умный город»
Конкурс, посвященный смарт-тенденциям социально-экономического развития городов, стартовал в сентябре 2020 года и проходил в несколько этапов. Представленные в заявках идеи прошли строгий отбор.

19 марта подвели итоги конкурса проектных работ «Умный город», организованного группой компаний «Точинвест» совместно с группой компаний «Теплоприбор» при поддержке Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) и Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета.

Конкурс, посвященный смарт-тенденциям социально-экономического развития городов, стартовал в сентябре 2020 года и проходил в несколько этапов. Представленные в заявках идеи прошли строгий отбор. Участники, чьи идеи экспертное жюри признало наиболее полно отвечающими основным требованиям к работам, были допущены к этапу создания проектов под руководством топ-менеджеров «Точинвест» и «Теплоприбор».

Основными темами работ участников стали:

  • городская среда;
  • цифровая мобильность;
  • городская экономика;
  • безопасность и экология;
  • цифровое правительство;
  • человеческий и социальный капитал.

Участники боролись за право реализовать свой проект, а также пройти стажировку и трудоустроиться на предприятиях ФПК «Инвест» (ГК «Точинвест» и ГК «Теплоприбор»).

В финал конкурса вышли:

  • Аверин Николай (Высокопроизводительное устройство кавитационной очистки воздуха для промышленного применения);
  • Епифанов Александр (Приложение для туристов с информацией);
  • Калинин Никита (Умное освещение на улицах);
  • Климчук Никита (Система мониторинга стиля вождения «S-Drive»);
  • Питенин Денис (Система «умного» управления светофорами на перекрестках города);
  • Соколов Владимир (Интеллектуальная система акустического мониторинга сетей водоснабжения и тепловых сетей Рязани);
  • Тарасов Андрей (Нейросетевой комплекс видеоанализа автомобильного и пешеходного потока для балансировки работы светофоров в городе).

В состав экспертного жюри вошли:

  • Президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин;
  • Руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ» Илья Болотов;
  • Руководитель ГК «ТЕПЛОПРИБОР» Дмитрий Круглов;
  • Председатель Совета директоров ГК «Теплоприбор», депутат Рязанской городской думы Галина Трушина;
  • Помощник президента ФПК «Инвест» по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Рулева;
  • Генеральный директор ООО «Сафьян» Константин Акимкин;
  • Директор Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета Игорь Мурог;
  • Ректор Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) Михаил Чиркин.

Своих подопечных пришли поддержать кураторы от предприятий.

Выступления участников проходили в офлайн-формате в офисе ФПК «Инвест», где члены экспертного жюри оценили авторскую презентацию конкурсных работ.

По итогам защиты были определены победители конкурса:

  • Лауреат I степени — Владимир Соколов (денежное вознаграждение 100 000 рублей);
  • Лауреат II степени — Никита Климчук (денежное вознаграждение 80 000 рублей);
  • Лауреат III степени — Николай Аверин (денежное вознаграждение 60 000 рублей).

Коллективным решением жюри специальный приз за актуальность идеи присужден Александру Епифанову (денежное вознаграждение 50 000 рублей).

В ФПК «Инвест» поздравили победителей и поблагодарили участников за внимание к теме социального-экономического развития городов.

Подробнее на сайте ГК «Точинвест».