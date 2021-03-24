В Рязани подвели итоги конкурса проектных работ «Умный город»

19 марта подвели итоги
Конкурс, посвященный смарт-тенденциям социально-экономического развития городов, стартовал в сентябре 2020 года и проходил в несколько этапов. Представленные в заявках идеи прошли строгий отбор. Участники, чьи идеи экспертное жюри признало наиболее полно отвечающими основным требованиям к работам, были допущены к этапу создания проектов под руководством топ-менеджеров «Точинвест» и «Теплоприбор».
Основными темами работ участников стали:
- городская среда;
- цифровая мобильность;
- городская экономика;
- безопасность и экология;
- цифровое правительство;
- человеческий и социальный капитал.
Участники боролись за право реализовать свой проект, а также пройти стажировку и трудоустроиться на предприятиях
В финал конкурса вышли:
- Аверин Николай (Высокопроизводительное устройство кавитационной очистки воздуха для промышленного применения);
- Епифанов Александр (Приложение для туристов с информацией);
- Калинин Никита (Умное освещение на улицах);
- Климчук Никита (Система мониторинга стиля вождения «S-Drive»);
- Питенин Денис (Система «умного» управления светофорами на перекрестках города);
- Соколов Владимир (Интеллектуальная система акустического мониторинга сетей водоснабжения и тепловых сетей Рязани);
- Тарасов Андрей (Нейросетевой комплекс видеоанализа автомобильного и пешеходного потока для балансировки работы светофоров в городе).
В состав экспертного жюри вошли:
- Президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин;
- Руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ» Илья Болотов;
- Руководитель ГК «ТЕПЛОПРИБОР» Дмитрий Круглов;
- Председатель Совета директоров ГК «Теплоприбор», депутат Рязанской городской думы Галина Трушина;
- Помощник президента ФПК «Инвест» по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Рулева;
- Генеральный директор ООО «Сафьян» Константин Акимкин;
- Директор Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета Игорь Мурог;
- Ректор Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) Михаил Чиркин.
Своих подопечных пришли поддержать кураторы от предприятий.
Выступления участников проходили в офлайн-формате в офисе ФПК «Инвест», где члены экспертного жюри оценили авторскую презентацию конкурсных работ.
По итогам защиты были определены победители конкурса:
- Лауреат I степени — Владимир Соколов (денежное вознаграждение 100 000 рублей);
- Лауреат II степени — Никита Климчук (денежное вознаграждение 80 000 рублей);
- Лауреат III степени — Николай Аверин (денежное вознаграждение 60 000 рублей).
Коллективным решением жюри специальный приз за актуальность идеи присужден Александру Епифанову (денежное вознаграждение 50 000 рублей).
В ФПК «Инвест» поздравили победителей и поблагодарили участников за внимание к теме социального-экономического развития городов.
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