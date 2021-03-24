В Рязани подвели итоги конкурса проектных работ «Умный город»

Конкурс, посвященный смарт-тенденциям социально-экономического развития городов, стартовал в сентябре 2020 года и проходил в несколько этапов. Представленные в заявках идеи прошли строгий отбор.

19 марта подвели итоги конкурса проектных работ «Умный город» , организованного группой компаний «Точинвест» совместно с группой компаний « Теплоприбор » при поддержке Рязанского государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина (РГРТУ) и Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета .

Конкурс, посвященный смарт-тенденциям социально-экономического развития городов, стартовал в сентябре 2020 года и проходил в несколько этапов. Представленные в заявках идеи прошли строгий отбор. Участники, чьи идеи экспертное жюри признало наиболее полно отвечающими основным требованиям к работам, были допущены к этапу создания проектов под руководством топ-менеджеров «Точинвест» и «Теплоприбор».

Основными темами работ участников стали:

городская среда;

цифровая мобильность;

городская экономика;

безопасность и экология;

цифровое правительство;

человеческий и социальный капитал.

Участники боролись за право реализовать свой проект, а также пройти стажировку и трудоустроиться на предприятиях ФПК «Инвест» (ГК «Точинвест» и ГК «Теплоприбор»).

В финал конкурса вышли:

Аверин Николай (Высокопроизводительное устройство кавитационной очистки воздуха для промышленного применения);

Епифанов Александр (Приложение для туристов с информацией);

Калинин Никита (Умное освещение на улицах);

Климчук Никита (Система мониторинга стиля вождения «S-Drive»);

Питенин Денис (Система «умного» управления светофорами на перекрестках города);

Соколов Владимир (Интеллектуальная система акустического мониторинга сетей водоснабжения и тепловых сетей Рязани);

Тарасов Андрей (Нейросетевой комплекс видеоанализа автомобильного и пешеходного потока для балансировки работы светофоров в городе).

В состав экспертного жюри вошли:

Президент ФПК «Инвест» Игорь Коськин;

Руководитель ГК «ТОЧИНВЕСТ» Илья Болотов;

Руководитель ГК «ТЕПЛОПРИБОР» Дмитрий Круглов;

Председатель Совета директоров ГК «Теплоприбор», депутат Рязанской городской думы Галина Трушина;

Помощник президента ФПК «Инвест» по HR и корпоративным коммуникациям Юлия Рулева;

Генеральный директор ООО «Сафьян» Константин Акимкин;

Директор Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета Игорь Мурог;

Ректор Рязанского государственного радиотехнического университета (РГРТУ) Михаил Чиркин.

Своих подопечных пришли поддержать кураторы от предприятий.

Выступления участников проходили в офлайн-формате в офисе ФПК «Инвест», где члены экспертного жюри оценили авторскую презентацию конкурсных работ.

По итогам защиты были определены победители конкурса:

Лауреат I степени — Владимир Соколов (денежное вознаграждение 100 000 рублей);

Лауреат II степени — Никита Климчук (денежное вознаграждение 80 000 рублей);

Лауреат III степени — Николай Аверин (денежное вознаграждение 60 000 рублей).

Коллективным решением жюри специальный приз за актуальность идеи присужден Александру Епифанову (денежное вознаграждение 50 000 рублей).

В ФПК «Инвест» поздравили победителей и поблагодарили участников за внимание к теме социального-экономического развития городов.