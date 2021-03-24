Прокуратура начала проверку информации о нападении бродячих собак на ребенка под Рязанью
Прокуратура даст оценку «полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и соблюдению требований закона при рассмотрении обращений граждан». В прокуратуре рассмотрят вопрос о принятии мер.
Прокуратура организовала проверку сообщения СМИ о нападении бродячих собак на ребенка в селе Поляны. Об этом сообщила
Прокуратура даст оценку «полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев и соблюдению требований закона при рассмотрении обращений граждан».
В прокуратуре рассмотрят вопрос о принятии мер.