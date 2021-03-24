Лидеры фракций областной думы прокомментировали отчет главы региона о результатах работы в 2020 году

Так, лидер фракции «Единая Россия», председатель комитета областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова подчеркнула, что фракция получила ответы на поставленные перед главой региона вопросы. В их числе — эффективность расходования средств бюджета на ремонт и строительство дорог, а также контроль со стороны правительства области качества выполненных работ.

Депутаты областной думы в среду, 24 марта, в рамках заседания рассмотрели отчет губернатора Рязанской области о результатах деятельности правительства Рязанской области в 2020 году. Вопросы главе региона согласно регламенту задали все фракции политических партий, представленных в региональном парламенте. Депутаты единогласно приняли отчет к сведению. По окончании они прокомментировали свое решение.

Так, лидер фракции «Единая Россия», председатель комитета областной Думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова подчеркнула, что фракция получила ответы на поставленные перед главой региона вопросы. В их числе — эффективность расходования средств бюджета на ремонт и строительство дорог, а также контроль со стороны правительства области качества выполненных работ.

Губернатор ответил, что будет изменена система работы с подрядчиками.

«Они будут полностью отвечать за дорогу после того, как сделают. И, соответственно, у них будет мотивация делать хорошо», — сказала Татьяна Панфилова.

Заместитель председателя комитета областной думы по экономическим вопросам, лидер фракции «Новые люди» Вадим Польевтов сосредоточил внимание на поддержке тех, кто нашел себя в сфере малого предпринимательства.

«Сейчас обстановка такая, что люди хотят самостоятельно зарабатывать деньги и чувствовать себя уверенно. Я спросил у губернатора Николая Викторовича Любимова о том, как поддерживаются самозанятные. В партии есть инициатива об увеличении специального налогового режима для самозанятых с 2,4 миллиона до 5 миллионов рублей в год. Губернатор ответил, что если это экономически обоснованно, то он готов поддержать», — рассказал депутат.

«Мы на протяжении года поднимаем все социальные проблемы, связанные с экологией, общественным транспортом, — констатировал лидер фракции ЛДПР, председатель комитета областной думы по экологии и природопользованию Никита Усачев. — У нас коммерческий транспорт преобладает над муниципальным».

Тему продолжил и заместитель председателя комитета областной думы по аграрным вопросам, глава фракции КПРФ Денис Сидоров.

«На наш взгляд, очень много нюансов, на которые не были получены ответы. У нас недостаточно качественное дорожное покрытие в Рязани, есть проблемы с транспортом, — мотивировал свою точку зрения депутат. — Надеюсь, что мои коллеги — депутаты любой фракции, приложат максимальные усилия, чтобы сделать наш город, Рязанскую область лучше, чище и краше. Вместе мы добьемся много».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Пупков прокомментировал итоги выступления губернатора Николая Любимова с позиции председателя комитета областной думы по социальным вопросам.

Парламентарий отметил, что необходимо наверстать проблему оказания медпомощи, которую отложили из-за перепрофилирования некоторых больниц под ковидных больных. «Губернатор четко представляет проблему, связанную с местами в детских садах и школах. У нас колоссальный, на мой взгляд, территориальный дисбаланс. Это вызывает наибольшее количество вопросов у жителей Рязани. Мы должны выходить на то, чтобы все детские учреждения были в шаговой доступности», — сказал Пупков.

Заместитель председателя комитета областной думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Наталья Рубина, возглавляющая фракцию «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», обратила внимание на то, что в отчете были озвучены не только достижения, но и проблемные моменты.

«Это говорит о том, что признавать свои ошибки дорогого стоит, это профессионально. „Российская партия пенсионеров за социальную справедливость“ следит за реализацией программы по повышению качества жизни людей пожилого возраста. Год был сложный. Пандемия показала, что пожилые наиболее уязвимы. Они находились в изоляции и не получали санаторно-курортного лечения, — добавила Наталья Рубина. — Мы должны вернуться к полноценной жизни, восстановить здоровье рязанцев, которые пережили пандемию, особенно людей старшего поколения. Мы задавали вопрос о том, как дальше будет действовать правительство в этих условиях. Ответ нас удовлетворил».

Заместитель председателя комитета областной Думы по имущественным и земельным отношениям, лидер фракции «За правду» Григорий Парсентьев выделил вопрос персональной ответственности за результаты работы власти.

«Самый главный посыл, который дал губернатор, — кадровые решения, которые будут реализовываться с точки зрения улучшения работы исполнительной власти. Посыл о том, что у проблемы есть фамилия, имя и отчество, — он базовый для решения всех вопросов», — подчеркнул депутат.