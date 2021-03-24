Касимовцы пролезают через забор, чтобы пройти к больнице

На дороге у медучреждения скопилась вода, из-за чего местным жителям приходится обходить лужи и пролезать через забор. Об это сообщили в соцсети.

Чтобы попасть в Касимовскую ЦРБ, местным жителям приходится пролезать через забор. Об этом сообщили в группе « Детинов Новости Касимова » «ВКонтакте».

На дороге у медучреждения скопилась вода, из-за чего местным жителям приходится обходить лужи и пролезать через забор.

«Занимательный квест „Как пройти в ЦРБ“», — говорится в комментарии к фото.