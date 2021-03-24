Депутаты и представители общественности высказали свое мнение о работе рязанского правительства в 2020 году

В среду, 24 марта, состоялось заседание Рязанской областной думы, на котором депутаты заслушали доклад губернатора о работе правительства региона за 2020 год. Участники заседания высказали свое мнение о работе областного правительства.

В среду, 24 марта, состоялось заседание Рязанской областной думы, на котором депутаты заслушали доклад губернатора о работе правительства региона за 2020 год. Участники заседания высказали свое мнение о работе областного правительства.

Первый заместитель председателя Рязанской областной думы Дмитрий Хубезов сообщил, что пандемия проверила на прочность всю рязанскую систему управления и, в первую очередь, серьезной нагрузке подверглось региональное здравоохранение.

«Все было далеко не идеально, но мы справились, в том числе благодаря хорошо организованному волонтерскому движению. Я бы вообще поставил это событие в топ-10 за последние несколько десятков лет. Именно волонтеры на первом этапе пандемии помогли сдержать распространения эпидемии, дали возможность медикам научиться побеждать коронавирус», — отметил он.

Также Хубезов отметил большую значимость в период пандемии мер поддержки для нуждающихся граждан, семей с детьми и обратил внимание на работу по вакцинации населения.

«Жизни, которая была до пандемии, уже не будет. Произошли серьезные изменения, и под них следует адаптировать все сферы, прежде всего, экономику. И чем быстрее мы это сделаем, тем безболезненнее преодолеем трудности и продолжим развитие. В этой работе областная дума всегда готова взаимодействовать и помогать правительству области», — резюмировал Дмитрий Хубезов.

По мнению депутата Андрея Глазунова, в расширенном отчете губернатор дал ответы практически на все вопросы, которые задавали парламентарии.

«Тема дорог, которую поднял я, требует более внимательного подхода. Здесь необходимо наладить плотное взаимодействие депутатов всех уровней с правительством региона. Нам поставлена задача — работать с профильными министерствами в целях совместного контроля за возникающими проблемами, — пояснил он. — Важно, что губернатор планирует повышать требования к качеству управления. Теперь заместители председателя правительства области по профильным блокам должны будут отчитываться о своей деятельности, обозначать первоочередные проблемы и предлагать пути их решения. Мы также подключимся к этой работе».

По словам председателя Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инны Калашниковой, пандемия поделила жизнь на периоды «до» и «во время коронавируса». И, к сожалению, говорить «после» пока еще преждевременно.

«Были внесены коррективы в планы и задачи во всех сферах жизни, — сказала она. — Из отчета губернатора видно, что в целом наш регион справился. Об этом говорят экономические показатели, комплекс мер по оказанию помощи бизнесу и населению, поддержке здравоохранения».

Председатель Общественной палаты Рязанской области Наталья Гришина обратила внимание на то, что в отчете отражены все тенденции, с которыми столкнулся регион в 2020 году, проведен серьезный анализ текущей ситуации, обозначены проблемы, требующие безотлагательного решения. Она выразила уверенность, что проведенный анализ позволит правительству области выстроить свою работу в 2021 году.