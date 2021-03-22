В казанском цирке назвали причину драки слонов

В казанском цирке назвали причину драки слонов. Причиной драки животных стала ревность к дрессировщику.

В казанском цирке назвали причину драки слонов. Об этом сообщило в своем telegram-канале интернет-издание «Подъем».

Причиной драки животных стала ревность к дрессировщику.

«Одна слониха приревновала дрессировщика к другой слонихе. Обе они воспринимают дрессировщика как своего мужчину. Произошло то, что и происходит весной. Любовь и ревность идут рука об руку», — рассказали в цирке.

Работники цирка также отметили, что в настоящее время слонихи Дженни и Магда «спокойны, накормлены и находятся в хорошей физической форме».

Напомним, в цирке Казани во время представления сцепились слоны. Очевидцы сняли инцидент на видео.