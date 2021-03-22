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Превратившийся в мумию труп в Кальном не удалось опознать
Смерть мужчины не носила криминального характера, личность установить не удалось, так как тело начало разлагаться. Уголовное дело возбуждать не стали.

Личность мужчины, тело которого обнаружили на свалке в Кальном не удалось установить. Об этом в понедельник, 22 марта, РЗН. инфо сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Смерть мужчины не носила криминального характера, личность установить не удалось, так как тело начало разлагаться. Уголовное дело возбуждать не стали.

Напомним, тело пожилого мужчины, завернутое в пакет обнаружили 13 января 2021 года. Труп превратился в мумию.