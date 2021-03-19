Многодетную мать-одиночку оштрафовали за несанкционированную акцию в Рязани
Суд учел, что женщина одна воспитывает трех малолетних детей, размер ее заработка и назначил 10 тысяч рублей штрафа. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
В Рязани многодетную мать-одиночку оштрафовали за несанкционированную акцию, которая прошла 31 января. Об этом сообщила
Суд установил, что 31 января с 13 до 15 часов женщина проводила публичное мероприятие «без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», тем самым совершила административное нарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.
Суд учел, что женщина одна воспитывает трех малолетних детей, размер ее заработка и назначил 10 тысяч рублей штрафа.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.