Многодетную мать-одиночку оштрафовали за несанкционированную акцию в Рязани

Суд учел, что женщина одна воспитывает трех малолетних детей, размер ее заработка и назначил 10 тысяч рублей штрафа. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В Рязани многодетную мать-одиночку оштрафовали за несанкционированную акцию, которая прошла 31 января. Об этом сообщила пресс-служба Советского районного суда.

Суд установил, что 31 января с 13 до 15 часов женщина проводила публичное мероприятие «без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», тем самым совершила административное нарушение по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

Суд учел, что женщина одна воспитывает трех малолетних детей, размер ее заработка и назначил 10 тысяч рублей штрафа.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.