Минцифры предложило начать вводить электронные паспорта с декабря

Электронные паспорта начнут оформлять в Москве с 1 декабря 2021 года. По всей России оформление начнется не позже 1 июля 2023 года. В регионах возможность оформить паспорт должна быть определена правительством.

Электронные паспорта начнут оформлять в Москве с 1 декабря 2021 года. По всей России оформление начнется не позже 1 июля 2023 года, сообщается в проекте указа президента, который опубликовал на портале проектов правовых актов.

Вопросы возможности оформления, выдачи паспорта, содержащего электронный носитель информации, а также формирования и активации электронного документа: поручили МВД и Минцифры.

В регионах возможность оформить паспорт должна быть определена правительством, но это должно быть не позже 1 июля 2023 года.