Любимов и Макаров осмотрели стройку нового корпуса онкодиспансера

На месте старого четырехэтажного лечебного корпуса строят 10-этажное лечебно-поликлиническое здание диспансера, в котором планируют разместить палатные отделения на 250 коек, оперблок на 10 операционных, отделения интенсивной терапии и реанимации, эндоскопическое, рентгендиагностическое, приемное, а также поликлинику на 150 посещений в смену и центр социального обслуживания.

В пятницу, 19 марта, губернатор Николай Любимов и председатель комитета Госдумы, депутат ГД ФС РФ от Рязанской области Андрей Макаров проверили ход строительства главного лечебного корпуса ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер».

Объект стоимостью 5,7 млрд рублей возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На месте старого четырехэтажного лечебного корпуса строят 10-этажное лечебно-поликлиническое здание диспансера, в котором планируют разместить палатные отделения на 250 коек, оперблок на 10 операционных, отделения интенсивной терапии и реанимации, эндоскопическое, рентгендиагностическое, приемное, а также поликлинику на 150 посещений в смену и центр социального обслуживания.

Любимов отметил, что все строительные работы ведутся по графику.

«Очень важно, чтобы темпы строительства сохранились, и оснащение больницы современным инновационным оборудованием завершилось в срок. Ввод этого уникального объекта позволит оказывать всю необходимую помощь онкологическим больным здесь, в Рязанской области», — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил депутата Госдумы Андрея Макарова за поддержку в реализации масштабного проекта.

«Это уже второй после БСМП крупный медицинский объект, который строится при содействии Андрея Михайловича. Новая больница скорой медицинской помощи позволила обеспечить суперсовременное лечение, а также существенно помогла в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметил глава региона.

На строительной площадке Андрей Макаров пообщался с руководителями региональных министерств, курирующих строительство, и главным врачом онкологического диспансера.

Председатель комитета по бюджету и налогам поинтересовался, какие проблемы возникли при реализации проекта, а также в каких вопросах региона он может оказать поддержку.