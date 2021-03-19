\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
-1°
Сбт, 20
-2°
Вск, 21
-1°
ЦБ USD 74.14 0.48 20/03
ЦБ EUR 88.43 0.31 20/03
Нал. USD 73.50 / 74.90 14:54
Нал. EUR 87.45 / 88.65 16:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Одни убытки. Дотянет ли рязанский общепит до отмены ковидных ограничен...
Предприниматели продолжают из последних сил бороться за...
4 часа назад
1 861
Определились финалисты десятого сезона рязанской НХЛ. Обзор полуфинало...
В первом полуфинальном матче в упорной борьбе рязанский...
15 марта 11:47
4 869
В последний путь. Почему по городу невозможно передвигаться на обществ...
Почему рязанцам с каждым годом все труднее передвигатьс...
12 марта 11:50
16
12 396
Обзор четвертьфинальных матчей во второй группе «40+» рязанской НХЛ
Во всех четвертьфинальных встречах выиграли те, кто зан...
10 марта 17:17
8 685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов и Макаров осмотрели стройку нового корпуса онкодиспансера
На месте старого четырехэтажного лечебного корпуса строят 10-этажное лечебно-поликлиническое здание диспансера, в котором планируют разместить палатные отделения на 250 коек, оперблок на 10 операционных, отделения интенсивной терапии и реанимации, эндоскопическое, рентгендиагностическое, приемное, а также поликлинику на 150 посещений в смену и центр социального обслуживания.

В пятницу, 19 марта, губернатор Николай Любимов и председатель комитета Госдумы, депутат ГД ФС РФ от Рязанской области Андрей Макаров проверили ход строительства главного лечебного корпуса ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер».

Объект стоимостью 5,7 млрд рублей возводится в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На месте старого четырехэтажного лечебного корпуса строят 10-этажное лечебно-поликлиническое здание диспансера, в котором планируют разместить палатные отделения на 250 коек, оперблок на 10 операционных, отделения интенсивной терапии и реанимации, эндоскопическое, рентгендиагностическое, приемное, а также поликлинику на 150 посещений в смену и центр социального обслуживания.

Любимов отметил, что все строительные работы ведутся по графику.

«Очень важно, чтобы темпы строительства сохранились, и оснащение больницы современным инновационным оборудованием завершилось в срок. Ввод этого уникального объекта позволит оказывать всю необходимую помощь онкологическим больным здесь, в Рязанской области», — сказал губернатор.

Глава региона поблагодарил депутата Госдумы Андрея Макарова за поддержку в реализации масштабного проекта.

«Это уже второй после БСМП крупный медицинский объект, который строится при содействии Андрея Михайловича. Новая больница скорой медицинской помощи позволила обеспечить суперсовременное лечение, а также существенно помогла в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметил глава региона.

На строительной площадке Андрей Макаров пообщался с руководителями региональных министерств, курирующих строительство, и главным врачом онкологического диспансера.

Председатель комитета по бюджету и налогам поинтересовался, какие проблемы возникли при реализации проекта, а также в каких вопросах региона он может оказать поддержку.