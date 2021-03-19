Из рязанской больницы выписали спасенную на пожаре девочку

Из ОДКБ выписали девочку, выжившую в пожаре, который произошел 29 декабря в Рязани. В частном доме на улице Рязанской погибли мать, отец и два брата семилетней Вари.

Из ОДКБ выписали девочку, выжившую в пожаре, который произошел 29 декабря в Рязани. В частном доме на улице Рязанской погибли мать, отец и два брата семилетней Вари.

Девочка получила отравление продуктами горения и ожоги. Она провела в больнице три месяца, ей пересаживали кожу.

«Первые две недели после поступления в больницу Варвара не разговаривала, сыграли роль сильный стресс и поражение центральной нервной системы… Могу отметить, что мы гордимся результатами лечения — Варя уходит от нас на своих ногах, она подвижна, активна», — рассказала главврач детской ОКБ Инна Лебедева.

Поздравить ребенка с выздоровлением пришли сотрудники МЧС. Они пообещали, что продолжат помогать девочке и ее бабушке, которая уже оформила опеку над ребенком.

Напомним, коло 5:00 29 декабря произошел пожар на первом этаже двухэтажного кирпичного дома на улице Рязанской. Погибли супруги (35-летний мужчина и 37-летняя женщина) и их дети 2009 и 2020 года рождения.