Скопинского пенсионера избили и ограбили в подъезде

Потерпевший сообщил, что неизвестный молодой человек напал на него, отобрал видеокамеру и убежал. Соседи смогли описать злоумышленника.

В Скопине 74-летнего мужчину избили и ограбили в подъезде. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Потерпевший сообщил, что неизвестный молодой человек напал на него, отобрал видеокамеру и убежал. Соседи смогли описать злоумышленника.

Оказалось, что к ограблению причастен 20-летний житель деревни Свинушки. Он был пьян и находился в подъезде, когда заметил поднимающегося по лестнице пенсионера с камерой в руках.

«Молодой человек предположил, что скопинец не сможет дать ему отпор, поэтому решил забрать технику», — говорится в сообщении. Продать похищенное подозреваемый не успел. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК.