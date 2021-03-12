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Специалист объяснил, что нужно удалить из памяти смартфона
Простым способом вернуть «быстродействие» телефона встроенными средствами он назвал очистку памяти ОЗУ и ПЗУ в системных «настройках». Специалист отметил, что память часто забивается медиафайлами из мессенджеров.

Доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев объяснил, что нужно сделать, если телефон «подвисает», а приложения на нем зависают или вылетают. Он рассказал агентству «Прайм», что необходимо почистить оперативную память.

Простым способом вернуть «быстродействие» телефона встроенными средствами он назвал очистку памяти ОЗУ и ПЗУ в системных «настройках».

Специалист отметил, что память часто забивается медиафайлами из мессенджеров.

«Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках», — посоветовал эксперт.

Он также порекомендовал скачать приложения для очистки телефона, но подчеркнул, что некоторые из них могут принести рекламный вирус.

По его словам, современные заводские ОС уже достаточно продвинуты, чтобы вручную оптимально очищать память телефона.

Он добавил, что в разделе оперативной памяти можно очистить кэш работающих (чаще одновременно фоном) приложений, которые запущены в настоящее время.

«Лучше всего избегать множества одновременно запущенных приложений. Стоит выгрузить их из памяти через закрытие или через свайп на экране перехода между задачами», — отметил специалист.

«Мы часто просматриваем страницы интернета, поэтому также полезно проводить очистку кэша и истории в браузере — удалить cookie, историю запросов, файлы, разрешения для сайтов и т. д.», — заключил Тимофеев.