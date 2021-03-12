Скончалась начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений

Валентина Русакова родилась 25 августа 1961 года. В общей сложности около 40 лет она проработала в сфере лесного хозяйства и земельных отношений, из них почти 30 лет занимала руководящие должности.

Скончалась начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Валентина Русакова. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Валентина Русакова родилась 25 августа 1961 года. В общей сложности около 40 лет она проработала в сфере лесного хозяйства и земельных отношений, из них почти 30 лет занимала руководящие должности.

«Она пользовалась заслуженным авторитетом у коллег, подчиненных и руководителей, являясь ответственным и мудрым человеком, выполняющим свою работу на высоком профессиональном уровне», — говорится в сообщении.

12 марта глава администрации города Елена Сорокина выразила свои соболезнования в связи с кончиной Валентины Русаковой. Коллеги почтили память Валентины Александровны минутой молчания.

У нее остались супруг, сын и дочь.