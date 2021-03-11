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Роспотребнадзор проверил рязанские торговые центры
Специалисты областного управления Роспотребнадзора проверили наличие масок и перчаток у продавцов, доступность средств для дезинфекции рук, безопасность дистанции, в том числе нанесение специальной разметки. В отношении некоторых организаций возбудили дела об административных правонарушениях.

В четверг, 11 марта, в рязанских торговых центрах прошли рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора проверили наличие масок и перчаток у продавцов, доступность средств для дезинфекции рук, безопасность дистанции, в том числе нанесение специальной разметки.

В отношении некоторых организаций возбудили дела об административных правонарушениях.

«Инспекционные мероприятия будут продолжены», — отметили в Роспотребнадзоре.