Роспотребнадзор проверил рязанские торговые центры
Специалисты областного управления Роспотребнадзора проверили наличие масок и перчаток у продавцов, доступность средств для дезинфекции рук, безопасность дистанции, в том числе нанесение специальной разметки. В отношении некоторых организаций возбудили дела об административных правонарушениях.
В четверг, 11 марта, в рязанских торговых центрах прошли рейды по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщила региональная опергруппа.
Специалисты областного управления Роспотребнадзора проверили наличие масок и перчаток у продавцов, доступность средств для дезинфекции рук, безопасность дистанции, в том числе нанесение специальной разметки.
В отношении некоторых организаций возбудили дела об административных правонарушениях.
«Инспекционные мероприятия будут продолжены», — отметили в Роспотребнадзоре.