Роспотребнадзор проверил рязанские торговые центры

Специалисты областного управления Роспотребнадзора проверили наличие масок и перчаток у продавцов, доступность средств для дезинфекции рук, безопасность дистанции, в том числе нанесение специальной разметки. В отношении некоторых организаций возбудили дела об административных правонарушениях.