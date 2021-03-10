Ученые прогнозируют в России опасное лето

Ученые прогнозируют в России опасное лето. К 2100 году в Северном полушарии лето будет длиться полгода, а зима — два месяца.

Ученые прогнозируют в России опасное лето. Об этом пишет «Российская газета».

Физический океанограф Юпин Гуань из Китайской академии наук заявляет, что к 2100 году в Северном полушарии лето будет длиться полгода, а зима — два месяца. Это приведет к катастрофическим последствиям.

«У птиц меняется характер миграции, у растений нарушаются периоды цветения и плодоношения. Такие фенологические изменения создают несоответствие между животными и их источниками пищи, нарушая экосистему», — отмечает Гуань.

По его словам, изменения в смене сезонов нанесут ущерб сельскому хозяйству, при продолжительном лете люди будут больше страдать от аллергенов, а ареал обитания насекомых — разносчиков болезней значительно увеличится.