Стали известны подробности убийства семьи в Нижегородской области

Пенсионеров задушили, а 41-летнюю мать ребенка изнасиловали и зарезали. Ее пятилетнего сына также убили. Мужа женщины и старшей дочери не было дома: мужчина был в командировке, а девушка — на тренировке.

В Нижегородской области убили семью Малаховых. Об этом сообщило ИА «Время Н».

Как стало известно изданию, пенсионеров задушили, а 41-летнюю мать ребенка изнасиловали и зарезали. Ее пятилетнего сына также убили.

Мужа женщины и старшей дочери не было дома: мужчина был в командировке, а девушка — на тренировке.

По предварительной информации, подозреваемых удалось поймать во Владимире.

По данным NN.ru , они являются уроженцами ближнего зарубежья. Отмечается, что злоумышленники занимались строительными работами на участке, где жила семья, и один из них имел доступ к дому. Остальные помогали ему скрыться.

После нападения они вместе уехали на автомобиле Kia, который был в угоне. Источник издания сообщил, что вероятным мотивом массового убийства была попытка похищения ценностей из дома.

Напомним, тела погибших нашли днем 28 февраля. Тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки обнаружили в доме в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.