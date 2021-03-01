Стали известны подробности убийства семьи в Нижегородской области

В Нижегородской области убили семью Малаховых. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Как стало известно изданию, пенсионеров задушили, а 41-летнюю мать ребенка изнасиловали и зарезали. Ее пятилетнего сына также убили.
Мужа женщины и старшей дочери не было дома: мужчина был в командировке, а девушка — на тренировке.
По предварительной информации, подозреваемых удалось поймать во Владимире.
По данным
После нападения они вместе уехали на автомобиле Kia, который был в угоне. Источник издания сообщил, что вероятным мотивом массового убийства была попытка похищения ценностей из дома.
Напомним, тела погибших нашли днем 28 февраля. Тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки обнаружили в доме в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.