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В Нижегородской области убили семью
Тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки нашли в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода. Следователи возбудили уголовное дело пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

В Нижегородской области убили семью из четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки нашли в поселке Кудьма Приокского района Нижнего Новгорода.

«При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти. Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для дела», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Убийцу разыскивают.

Позже стали известны подробности убийства.