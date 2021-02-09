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Сотрудники «Россетей» стали призерами Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди компаний ТЭК
6-7 февраля в Московской области прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди компаний топливно-энергетического комплекса. Участниками стали 9 команд, в числе которых представители 4 дочерних обществ группы «Россети»

6-7 февраля в Московской области прошли Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди компаний топливно-энергетического комплекса. Участниками стали 9 команд, в числе которых представители 4 дочерних обществ группы «Россети», команды ПАО «Интер РАО», Госкорпорация «Росатом», ПАО «ТРК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» и ПАО «Транснефть». Спортсмены «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» заняли второе место в общекомандном зачете.

Среди спортсменов, выступавших за сборную «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» — 10 человек, из них 4 женщины и 6 мужчин из разных филиалов.

Сергей Лисицын, ведущий инженер службы механизации и транспорта управления обеспечения производства управления филиала «Ивэнерго», занял первое место на дистанции 5 км среди мужчин в своей возрастной категории и пришел третьим на дистанции 10 км.

На той же дистанции среди мужчин 2003-1986 г. р. первым финишировал Александр Иванов, инженер группы автоматизированных систем технологического управления службы информационных технологий производственного отделения «Арзамасские электрические сети» филиала «Нижновэнерго», а на дистанции 5 км занял второе место.

Среди женщин на дистанциях 3 и 5 км в тройку лидеров вошла Екатерина Бехтерева, инженер отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности департамента технологического развития филиала «Кировэнерго», финишировав второй. Во всероссийских соревнованиях компаний ТЭК Екатерина Бехтерева участвует и занимает призовые места второй год подряд.

На тех же дистанциях, но в другой возрастной категории «бронзу» завоевала Галина Харитонова, оператор связи 3 разряда операторского отдела контакт-центра управления по взаимодействию с клиентами департамента развития услуг и сервисов филиала «Белгородэнерго».

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам — одно из важнейших событий спортивной жизни «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для энергетиков это не только поддержание здорового образа жизни, духа корпоративного соперничества, но и укрепление дружеских связей.

«Хочу поздравить всех наших призеров с достойным результатом и пожелать новых, еще более высоких спортивных достижений в следующем году!» — прокомментировал результаты соревнований гендиректор энергокомпаний Игорь Маковский.