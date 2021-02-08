При лобовом столкновении под Пронском пострадал мужчина

6 февраля в 14:20 на 69 километре трассы Рязань-Скопин, недалеко от Пронска, лоб в лоб столкнулись Ford Focus и Chevrolet Captiva. За рулем Ford Focus был 19-летний житель Новомичуринска, который, по мнению очевидцев, не соблюдал скорость движения на скользкой дороге.

62-летний водитель Chevrolet Captiva получил травмы в ДТП под Пронском, ему оказали медпомощь. Об этом рассказали в региональном УГИБДД.

Напомним, 6 февраля в 14:20 на 69 километре трассы Рязань-Скопин, недалеко от Пронска, лоб в лоб столкнулись Ford Focus и Chevrolet Captiva. За рулем Ford Focus был 19-летний житель Новомичуринска, который, по мнению очевидцев, не соблюдал скорость движения на скользкой дороге.

Ранее появились фото и видео с места ДТП.