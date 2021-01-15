Рязанская пенсионерка, превратившая квартиру в «притон» с кошками, попала в психиатрическую клинику

Ранее в соцсетях сообщили, что женщина превратила свою квартиру в доме №7 на улице Трудовой в «притон» с котами. Очевидцы сообщили, что в жилище пенсионерки полная антисанитария, там обитает «полно кошек, их невозможно подсчитать».

Пенсионерка, превратившая квартиру в «притон» с кошками, попала в психиатрическую клинику. Об этом сообщили ее соседи.

Ранее в соцсетях сообщили, что женщина превратила свою квартиру в доме №7 на улице Трудовой в «притон» с котами. Очевидцы сообщили, что в жилище пенсионерки полная антисанитария, там обитает «полно кошек, их невозможно подсчитать». По словам соседей, сын женщины отказался выяснять ситуацию и помогать пенсионерке.

Позже стало известно, что кошек вывезли и отправили в приют.