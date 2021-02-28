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В полиции рассказали, почему рязанец залез на Солотчинский мост
В полиции рассказали, почему рязанец залез на Солотчинский мост. 41-летний мужчина всегда хотел спуститься с моста, это была его мечта. Однако во время спуска карабин заклинило, и он застрял.

В полиции рассказали, почему рязанец залез на Солотчинский мост. 41-летний мужчина всегда хотел спуститься с моста, это была его мечта. Однако во время спуска карабин заклинило, и он застрял, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

После спасения рязанца сотрудниками МЧС в полиции с ним провели беседу о соблюдении мер безопасности и выборе соответствующих мест для подобных мероприятий.

Напомним, из соцсетей стало известно о том, что накануне мужчина повис на мосту через Оку. В региональном ГУ МЧС рассказали о спасении мужчины, который оказался альпинистом.