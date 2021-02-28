В МЧС рассказали о повисшем альпинисте на Солотчинском мосту

В МЧС рассказали о повисшем альпинисте на Солотчинском мосту. Спасатели сняли мужчину и передали сотрудникам полиции и скорой помощи.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о повисшем альпинисте на Солотчинском мосту.

Инцидент произошел в субботу, 27 февраля. Сотрудники МЧС выезжали на вызов. Альпинист висел на стропах. Спасатели сняли мужчину и передали сотрудникам полиции и скорой помощи.

Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает. Зачем мужчина залез на мост, пока неизвестно.

Напомним, из соцсетей стало известно о том, что накануне мужчина повис на мосту через Оку.