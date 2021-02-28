В Рязани на Солотчинском мосту повис человек
В Рязани мужчина повис на тросах на Солотчинском мосту. Это случилось в субботу, 27 февраля. По словам очевидцев, человек кричал и звал на помощь.
В Рязани мужчина повис на тросах на Солотчинском мосту. Это случилось в субботу, 27 февраля. Видео
По словам очевидцев, человек кричал и звал на помощь. Сотрудники экстренных служб прибыли на место через полчаса после вызова.
Выясняются обстоятельства случившегося.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали о повисшем альпинисте на Солотчинском мосту.