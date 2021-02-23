Москвичка задушила двух своих детей

В Москве женщина задушила двух своих детей. Об этом сообщает
Вечером в субботу, 20 февраля, муж москвички вернулся поздно домой, подумал, что жена и дети спят, и не стал заходить в комнату. Позже в квартиру приехала «скорая». Оказалось, что врачей вызвала сама женщина. Ее обнаружили с раной в области шеи. 11-летняя девочка и 3-летний мальчик были задушены.
«
Отмечается также, что супруги были женаты 12 лет и особых конфликтов в семье не было.
Возбуждено уголовное дело. Планируется проведение психиатрической экспертизы.