Москвичка задушила двух своих детей

В Москве женщина задушила двух своих детей. Возбуждено уголовное дело. Планируется проведение психиатрической экспертизы.

В Москве женщина задушила двух своих детей. Об этом сообщает сайт столичного следкома.

Вечером в субботу, 20 февраля, муж москвички вернулся поздно домой, подумал, что жена и дети спят, и не стал заходить в комнату. Позже в квартиру приехала «скорая». Оказалось, что врачей вызвала сама женщина. Ее обнаружили с раной в области шеи. 11-летняя девочка и 3-летний мальчик были задушены.

« Московский комсомолец » выдвигает версию внезапного помешательства женщины. Якобы осенью муж москвички тяжело болел коронавирусом и две недели лежал в больнице, в это время все заботы о детях легли на плечи женщины, и она не выдержала давления.

Отмечается также, что супруги были женаты 12 лет и особых конфликтов в семье не было.

Возбуждено уголовное дело. Планируется проведение психиатрической экспертизы.