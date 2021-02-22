В Рязани эвакуировали 20 человек из горящего дома на улице Павлова

В Рязани эвакуировали 20 человек из горящего дома на улице Павлова. Загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном панельном доме.

В Рязани эвакуировали 20 человек из горящего дома на улице Павлова. Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в понедельник, 22 февраля, в 7:15.

Загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном панельном доме. Огонь охватил кухню и коридор.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали четыре автомобиля, 14 человек.

Есть пострадавший. Его доставили в реанимицию.