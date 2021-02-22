В Рязани эвакуировали 20 человек из горящего дома на улице Павлова
В Рязани эвакуировали 20 человек из горящего дома на улице Павлова. Загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном панельном доме.
В Рязани эвакуировали 20 человек из горящего дома на улице Павлова. Как
Загорелась трехкомнатная квартира в девятиэтажном панельном доме. Огонь охватил кухню и коридор.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали четыре автомобиля, 14 человек.
Есть пострадавший. Его доставили в реанимицию.