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В Рязани при пожаре на улице Павлова серьезно пострадал мужчина
В Рязани при пожаре на улице Павлова серьезно пострадал мужчина. Его доставили в ОКБ с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

В Рязани при пожаре на улице Павлова серьезно пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Мужчину доставили в ОКБ с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Он находится в реанимации. Возраст пострадавшего пока не установили.

Напомним, в Рязани эвакуировали 20 человек из горящего дома на улице Павлова. Сообщение о возгорании поступило в понедельник, 22 февраля, в 7:15.