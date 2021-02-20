На ночном пожаре в Михайлове погибли трое

Люди задохнулись угарным газом. Тела двоих человек уже опознали.

На пожаре, который произошел в ночь на 20 февраля в Михайлове, погибли трое. Об этом передает ТАСС.

По информации агентства, тела двоих человек уже опознали — это местные жители 41 и 38 лет. Сообщается также, что обитатели дома вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем.

По предварительной информации, пожар начался на террасе трехквартирного дома, люди задохнулись угарным газом.

Напомним, на вызов выезжали три расчета.

Фото LIFE