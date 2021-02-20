После смертельного пожара в Михайлове следователи начали проверку
После тушения в здании обнаружили тела троих мужчин. Двоих опознали — это братья 41 и 38 лет, проживавший в доме.
Следком организовал проверку после смертельного пожара в Михайлове, который произошел в ночь на 20 февраля. Об этом сообщил
Сигнал о возгорании в трехквартирном доме по адресу: 23-й Партсъезд, 2а поступил в 00:37. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание электропроводки.
После тушения в здании обнаружили тела троих мужчин. Двоих опознали — это братья 41 и 38 лет, проживавший в доме. Личность их гостя устанавливают.
Фото LIFE