Сорокина пообещала помочь рязанке-инвалиду с переселением из аварийного жилья

Ранее сообщалось, что мэрия через суд пытается переселить Галину Крючкову из аварийного барака на улице Мехзавода в квартиру на третьем этаже дома на улице 2-ой Новоселковской.

Елена Сорокина пояснила, почему рязанку-инвалида хотели переселить из аварийного жилья в квартиру на третьем этаже без лифта. Во вторник, 2 февраля, мэр уточнила, что «нормы закона были соблюдены»: администрация города купила квартиру в ноябре, а справку о второй группе инвалидности женщина предоставила в январе.

Сорокина потребовала «срочного решения ситуации» от управления капитального строительства и управления энергетики и ЖКХ.

«Формальное решение они нашли, но ни жителя, ни меня оно не устраивает, — заявила мэр. — Поручила, наконец, по-человечески пообщаться с Галиной Владимировной. Выяснить все обстоятельства и принять законное и совестливое управленческое решение».

Ранее сообщалось, что мэрия через суд пытается переселить Галину Крючкову из аварийного барака на улице Мехзавода в квартиру на третьем этаже дома на улице 2-ой Новоселковской.