\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
-9°
Срд, 03
-8°
Чтв, 04
ЦБ USD 75.91 0.4 03/02
ЦБ EUR 91.63 0.09 03/02
Нал. USD 75.31 / 76.9 18:20
Нал. EUR 90.63 / 91.6 18:20
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
7 часов назад
2 092
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
13 360
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
12 801
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
17 759
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Сорокина пообещала помочь рязанке-инвалиду с переселением из аварийного жилья
Ранее сообщалось, что мэрия через суд пытается переселить Галину Крючкову из аварийного барака на улице Мехзавода в квартиру на третьем этаже дома на улице 2-ой Новоселковской.

Елена Сорокина пояснила, почему рязанку-инвалида хотели переселить из аварийного жилья в квартиру на третьем этаже без лифта. Во вторник, 2 февраля, мэр уточнила, что «нормы закона были соблюдены»: администрация города купила квартиру в ноябре, а справку о второй группе инвалидности женщина предоставила в январе.

Сорокина потребовала «срочного решения ситуации» от управления капитального строительства и управления энергетики и ЖКХ.

«Формальное решение они нашли, но ни жителя, ни меня оно не устраивает, — заявила мэр. — Поручила, наконец, по-человечески пообщаться с Галиной Владимировной. Выяснить все обстоятельства и принять законное и совестливое управленческое решение».

Ранее сообщалось, что мэрия через суд пытается переселить Галину Крючкову из аварийного барака на улице Мехзавода в квартиру на третьем этаже дома на улице 2-ой Новоселковской.