\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
-19°
Втр, 19
-16°
Срд, 20
-15°
ЦБ USD 73.97 0.42 19/01
ЦБ EUR 89.33 0.08 19/01
Нал. USD 73.93 / 75.5 19:01
Нал. EUR 89.25 / 89.85 17:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Одиннадцать градусов выше нуля. Жители рязанской новостройки замерзают...
О том, что дом «с сюрпризом», собственники узнали в пер...
4 часа назад
2 022
Сгорел дотла. Многодетная семья в Клепиковском районе осталась без кры...
В селе Бусаево Клепиковского района многодетная семья о...
15 января 12:00
7 988
Зараженные праздником. Как справиться с нерабочим настроением в корона...
Новогодние супер-выходные, наконец, закончились. На изн...
11 января 19:35
16 282
«Рыбная» вода, епархия против мэрии, опасная высотка. Главные рязански...
Уходящий 2020 год запомнился не только коронавирусной и...
6 января 19:53
30 245
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Навального арестовали на 30 суток
В СИЗО Навальный будет ожидать заседания, на котором решат, заменят ли условный срок на реальный. Заседание запланировано на 29 января.

Суд в Химках арестовал Алексея Навального на 30 суток. Он будет находиться под стражей до 15 февраля 2021 года, написал в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

В СИЗО Навальный будет ожидать заседания, на котором решат, заменят ли условный срок на реальный. Заседание запланировано на 29 января.

Напомним, Навального задержали при въезде в Россию в воскресенье, 18 января.

У политика есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей. Вторая, по делу «Ив Роше», с хищением свыше 30 миллионов рублей.