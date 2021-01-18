Навального арестовали на 30 суток

В СИЗО Навальный будет ожидать заседания, на котором решат, заменят ли условный срок на реальный. Заседание запланировано на 29 января.

Суд в Химках арестовал Алексея Навального на 30 суток. Он будет находиться под стражей до 15 февраля 2021 года, написал в Twitter адвокат Вадим Кобзев.

В СИЗО Навальный будет ожидать заседания, на котором решат, заменят ли условный срок на реальный. Заседание запланировано на 29 января.

Напомним, Навального задержали при въезде в Россию в воскресенье, 18 января.

У политика есть две условные судимости. Первая, по делу «Кировлеса», связана с растратой более 16 миллионов рублей. Вторая, по делу «Ив Роше», с хищением свыше 30 миллионов рублей.