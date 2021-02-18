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Рязанская область вошла в интерактивную карту газификации регионов России
Рязанская область участвует в программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2005 года. Сейчас уровень газификации региона составляет 96,4%.

На ежегодной пресс-конференции в среду, 17 февраля, гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов презентовал интерактивную карту газификации регионов России, в которую вошла и Рязанская область.

Интернет-площадка представляет собой двухуровневый интерактивный ресурс с электронными картами и справочной информацией в разрезе 67 регионов России — участников Программы развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.

На главной странице сайта и в разделах регионов представлены целевые показатели Программы газификации и сопоставимые данные по факту реализации программ за период 2005—2020: число домовладений и квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых будут созданы условия газификации, протяженность планируемых газопроводов. Кроме того, показан объем инвестиций, направленный Группой «Газпром» на развитие газификации в стране.

Рязанская область участвует в программе развития газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2005 года. Сейчас уровень газификации региона составляет 96,4%. В 2021—2025 годах инвестиции «Газпрома» составят 1,090 млрд рублей. Будут модернизировано пять газораспределительных станций, построено шесть межпоселковых газопроводов. Это создаст условия для газификации населенных пунктов и крупных предприятий в пяти районах области.

В результате реализации пятилетней программы, будет завершена технически возможная газификация региона.

С интерактивной картой можно ознакомиться по ссылке. Страница Рязанской области на интерактивной карте здесь.