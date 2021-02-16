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Учеников рязанской школы вывели на улицу в 30-градусный мороз
По словам очевидца, домой детей не отпускали. В сообщении добавили, что спустя 20 минут на морозе дети зашли обратно в школу.

Учеников школы №5 в Рязани вывели на улицу в мороз -30 градусов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

«Школьников вывели на мороз на 20 минут. Типа, какая-то эвакуация. Детей держали на -30 20 минут», — говорится в сообщении.

По словам очевидца, домой детей не отпускали. В сообщении добавили, что спустя 20 минут на морозе дети зашли обратно в школу.

Позже в мэрии рассказали, что школу эвакуировали.