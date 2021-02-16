Учеников рязанской школы вывели на улицу в 30-градусный мороз
По словам очевидца, домой детей не отпускали. В сообщении добавили, что спустя 20 минут на морозе дети зашли обратно в школу.
Учеников школы №5 в Рязани вывели на улицу в мороз -30 градусов. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.
«Школьников вывели на мороз на 20 минут. Типа, какая-то эвакуация. Детей держали на -30 20 минут», — говорится в сообщении.
По словам очевидца, домой детей не отпускали. В сообщении добавили, что спустя 20 минут на морозе дети зашли обратно в школу.
Позже в мэрии рассказали, что школу эвакуировали.