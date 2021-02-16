В мэрии объяснили, почему учеников рязанской школы вывели на улицу в мороз

Учеников гимназии №5 эвакуировали из здания. После осмотра помещений учебного учреждения специалистами, школьники и педагоги вернулись в здание.

Во вторник, 16 февраля, учеников гимназии №5 эвакуировали из здания. Об этом сообщили в мэрии.

«Произошло ложное срабатывание системы речевого оповещения автоматизированной пожарной сигнализации. Учащиеся и работники учреждения оперативно и организованно были выведены из здания в верхней одежде», — рассказали в администрации.

После осмотра помещений учебного учреждения специалистами, школьники и педагоги вернулись в здание. Ранее информация об эвакуации появилась в соцсети.